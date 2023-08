Vrees voor nieuw banenver­lies bij Janssen in Beerse: moederbe­drijf sluit deel van onderzoek naar vaccins en infectie­ziek­ten

Er is mogelijk opnieuw banenverlies op til bij Janssen Pharmaceutica in Beerse, nu het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson een groot deel van haar onderzoek naar vaccins en infectieziekten wil afsluiten. Dat schrijft De Tijd. Janssen zelf stelt in een reactie dat het nog te vroeg is om de precieze impact van de beslissing op ons land in te schatten.