50 jaar Vosselaar Carnaval zoekt dringend nieuwe kandidaten voor prinsenpaar: “Waar zitten al die harde roepers van de afgelopen jaren?”

Vosselaar2023 belooft een groots feestjaar te worden in Vosselaar. De lokale carnavalstraditie blaast immers 50 kaarsjes uit. Carnavalsraad Toeten Of Blazen is dan ook al volop bezig met de voorbereidingen en plant geen twee, maar liefst vijf dagen feest. Maar de enthousiaste carnavalisten staan echter voor een groot probleem: er is slechts één kandidaat-prinsenpaar omdat het tweede duo heeft afgehaakt. “We zijn nu haastig op zoek naar nieuwe kandidaten”, zegt Stef Slegers van Toeten Of Blazen.

Het is nog maar eind september, maar de spanning voor Vosselaar Carnaval 2023 begint al te stijgen. De feesteditie begint namelijk al dit najaar. “De officiële aftrap vindt dit jaar uitzonderlijk en eenmalig plaats op “d’n elfde van d’n elfde”, de start van het carnavalsseizoen. Normaal kiezen wij onze Prins pas tijdens het carnavalsweekend zelf, maar voor deze vijftigste verjaardag gooien we het dus over een andere boeg”, vertelt Stef. “In tegenstelling tot andere jaren wordt er dus al een carnavalsbal met prinsenverkiezing georganiseerd op vrijdag 11 november in de Gemeentehal. Die dag om 23.11 uur weten we wie Prins en Prinses Carnaval 2023 is en wie er tijdens de vijftigste carnavalsstoet op het hoogste schavotje van de prinsenwagen mag plaatsnemen.”

Volledig scherm Vosselaar vierde in 2021 na twee jaar opnieuw carnaval. © Liese Demeulenaere

De bedoeling was dat er dan verschillende kandidaat-prinsenparen het tegen elkaar zouden opnemen in enkele leuke opdrachten. “Na alle corona-ellende van de afgelopen jaren met een aangepast carnavalsbal, aangepast kindercarnaval, etc. zou er dus opnieuw een échte strijd losbarsten”, zegt hij. “Maar een van de duo’s heeft jammer genoeg afgehaakt, waardoor er nog maar één kandidaat-prinsenpaar is. Daarom zijn we nu nog haastig op zoek naar een tweede of zelfs een derde kandidaat-prinsenpaar. Want wie wil er nu géén Prins en Prinses Carnaval zijn tijdens deze spetterende jubileumeditie van Vosselaar Carnaval?”, vraagt hij zich af.

Harde roepers

De carnavalsraad had immers verwacht dat er veel kandidaten zouden zijn, maar dat blijkt nu toch wat tegen te vallen. “De aflopen jaren kregen we veel aanvragen van mensen die zich kandidaat wilden stellen voor 50 jaar carnaval, maar anderhalve maand voor de verkiezing hebben we nog maar één kandidaat. Waar zitten alle harde roepers van de afgelopen jaren?” Toeten Of Blazen doet daarom nogmaals een warme oproep aan gans Vosselaar om zich alsnog aan te melden. Om Prins en Prinses Carnaval te worden, moet je beiden in Vosselaar wonen en meerderjarig zijn. Je kandidatuur indienen kan nog steeds via info@toetenofblazen.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.