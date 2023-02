50 jaar Vosselaar Carnaval DAG 4: Volksspelen lokken 250 carnavalisten naar Vosselaarse cafés

Hondenop­vang Born To Play moet plotsklaps sluiten door burenge­schil: “Het geblaf valt nochtans volledig binnen de geluidsnor­men”

Katrin Geissler baat sinds 2019 de hondenopvang Born To Play uit aan de Antwerpsesteenweg in Vosselaar, en dat met veel succes en tevreden klanten. Toch kreeg ze deze week plots te horen dat ze haar zaak in drie maanden moet sluiten op bevel van de vrederechter. De reden? Één buurman zou zich storen aan het geblaf. “Maar volgens twee onafhankelijke studies is daar niets van aan. Dit heeft veel minder te maken met de honden, en veel meer met mij”, zucht Katrin.