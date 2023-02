50 jaar Vosselaar Carnaval DAG 3: “Er lopen dit jaar wel veertig clowns mee in de stoet”

Voetbal beker van Antwerpen Wouter Smeets speelt met Berg en Dal de halve finale: “We willen op twee fronten actief blijven”

Naast enkele afzonderlijk uitgestelde wedstrijden, worden in het Antwerpse provinciale voetbal dit weekend eveneens de halve finales van de beker van Antwerpen afgewerkt. In Meerhout staat een speciaal treffen op het programma. Met Berg en Dal en Kalfort Puursica treffen de leiders uit eerste provinciale en vierde provinciale A elkaar. Opvallend is dat Puursica in 19 wedstrijden liefst 126 doelpunten scoorde.