50 jaar Vosselaar Carnaval DAG 2: “Naar dit feest hebben wij jaren toe geleefd”

Vosselaar Voetbal­club KVV Vosselaar organi­seert bin­go-avond ten voordele van jeugd- en damesvoet­bal

Voetbalclub KVV Vosselaar organiseert op vrijdag 31 maart een ‘mega bingo’ in de eigen kantine. Met een prijzenpot, die in totaal maar liefst 4.000 euro bedraagt, is er voor de aanwezigen heel wat te winnen.