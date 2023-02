50 jaar Vosselaar Carnaval DAG 1: "Met dit bronzen beeld vereeuwigen we onze carnavalstraditie”

Vrijdagavond 19 uur. Wie het dorpscentrum naderde, zag in de verte meteen kleurrijke lichten en hoorde de boxen bonzen op de Cingel. Meer dan duizend carnavalisten waren naar het graspleintje afgezakt om de openingsceremonie van het uitzonderlijke carnavalsweekend te beleven. En of het een feestje werd. “Na twee jaar verplicht carnaval in mineur vieren, gaan we er met 50 jaar Toeten of Blazen echt tegenaan. Dat is mogelijk dankzij de enorme steun van de carnavalisten, de stoeters en uiteraard ook de toeschouwers”, zegt voorzitter van Toeten of Blazen, Patrick Dielis. “Maar het feit dat we hier vandaag staan, is niet alleen de verdienste van de huidige carnavalraad, maar ook van alle carnavalisten voor ons. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij dit jubileum nu mogen vieren.”

Volledig scherm De feestvierders trapten het vierdaagse feestweekend van 50 jaar Carnaval Vosselaar met veel enthousiasme op gang. © Liese Demeulenaere

De vijftigste editie van het Vosselaars carnaval begon uitzonderlijk al in november. “We wilden voor deze bijzondere gelegenheid vijf dagen feest, een dag voor elke tien jaar dat ons carnaval al bestaat”, vertelt hij. “Op 11 november organiseerden we ons eerste carnavalbal van deze editie. Toen werd ook ons prinsenpaar - Frederik en Annelies - verkozen. Dat is niet van onze gewoonte. Normaal doen wij dat gewoon in februari”, legt Patrick uit. “Half november verstopten we ook ergens in Vosselaar een gouden medaille. De zoektocht hield heel het dorp bezig. De medaille werd uiteindelijk eind januari gevonden door Bart, Tobbe, Nancy en Bo. Zij mogen nu vier dagen carnaval vieren op onze kosten. En wie weet zit de volgende medaille al in de grond? Houd de tips maar in de gaten, zou ik zeggen”, knipoogt hij.

Vereeuwigd

Want carnaval lééft in Vosselaar, dat is wel duidelijk als je alle bonte carnavalisten op het pleintje ziet dansen. “Vosselaar Carnaval zorgt voor verbinding. Tijdens carnaval is iedereen gelijk, elke rang en stand viert samen feest. Ik wil de carnavalraad dan ook bedanken om daar elk jaar zo hun schouders onder te zetten”, zegt burgemeester Gilles Bultinck (VOLK). “Om we onze carnavaltraditie zó belangrijk vinden is het vanaf vandaag ook officieel erfgoed van de gemeente en krijgt het een permanente plaats in het Vosselaarse straatbeeld”, aldus schepen voor Feestelijkheden Jef Michielsen (Visie op Vosselaar).

Volledig scherm Het prinsenpaar en de nar aan het gloednieuwe beeld van Vosselaar Carnaval. © Liese Demeulenaere

Na alle speeches werd namelijk een gloednieuw standbeeld onthuld, gemaakt door de Vosselaarse kunstenaar Jef Van Leeuw (78). “Het was voor ons vanaf het begin duidelijk dat we een standbeeld wilden, iets dat eeuwig kan blijven staan. En dat het gemaakt moest worden door Jef Van Leeuw, we wilden niemand anders”, lacht voorzitter Patrick. Het bronzen beeld is zo’n 85 centimeter hoog en heeft een prijskaartje van zo’n 14.000 euro. Zo’n 90 procent daarvan is gefinancierd door de gemeente en Vosselaar in Beeld, de rest betaalde de carnavalraad met eigen middelen.

Vossenmasker

“Ik voel me vereerd dat ik als inwoner van Vosselaar dit mocht doen, maar ik heb er wel twee jaar mee bezig geweest”, lacht kunstenaar Jef Van Leeuw (78). “Oorspronkelijk had ik twee ontwerpen: een carnavalprins met vossenmasker en -staart die het publiek groet of een die aan het dansen is. Het is uiteindelijk het tweede geworden. In zijn handen draagt onze prins zijn scepter en steek. Eigenlijk zouden er nog drie grote pluimen op zijn steek moeten staan, dan is het plaatje helemaal af”, besluit hij.

Volledig scherm Kunstenaar Jef Van Leeuw bij zijn bronzen creatie. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Het nieuwe standbeeld van Vosselaar Carnaval werd feestelijk onthuld. © Liese Demeulenaere

