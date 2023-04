18-jarige bromfietser gewond na aanrijding

Maand na brutale overval in telefoon­win­kel bedreigt jongeman verkoop­ster van laptop en horloge

De 21-jarige Nederlander Xavier L. heeft van de rechter in Turnhout een extra celstraf van een jaar gekregen. In oktober 2021 kreeg hij vier jaar cel voor een overval een jaar eerder op Phone 2 Go in Turnhout. Later bleek hij nog geen maand daarna nog een brutale overval te hebben gepleegd.