Woning volledig vernield na zware brand

De brand brak uit om iets na 15 uur en legde de woning in een mum van tijd in de as. Ook de verdieping kwam naar beneden, waardoor enkel nog de muren recht stonden. Gewonden vielen er niet aangezien niemand thuis was en ook de hond, die in de tuin zat, bleef ongedeerd. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog onduidelijk.