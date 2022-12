Werkzaamheden in centrum liggen stil tot zomervakantie 2023

Na het vegetatieseizoen, op 1 november 2023, zal de aannemer opnieuw met de werken in de Dijkbaan. Alle voorbereidende werken in de buurt gebeuren al in de loop van 2023 zodat dit vlot kan verlopen. In de zomervakantie wordt gestart met de nutswerken in het deel van de Lepelstraat tussen de Dijkbaan en de Markt. Vervolgens starten in november 2023 dan de effectieve rioleringswerken in de Dijkbaan, vanaf de brug over de Aa richting Lepelstraat. De finale fase van de werkzaamheden is voorzien in maart of april 2024.