Werken dorpscentrum Vorselaar liggen stil tot zomermaanden

Vorselaar Werkzaamhe­den in centrum liggen stil tot zomervakan­tie 2023

Sinds februari 2022 zijn er in verschillende straten in het centrum van Vorselaar riolerings- en wegenwerken aan de gang. In november was normaal de Dijkbaan aan de beurt, maar de werkzaamheden kunnen niet starten. Het volume water dat opgepompt zou moeten worden voor de werken bleek immers groter dan voorzien, waardoor ze niet voor het begin van het vegetatieseizoen (april) klaar zouden kunnen zijn. De werkzaamheden worden uitgesteld tot de zomervakantie van 2023.

2 december