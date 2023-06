WEER. Zo goed als helder weer in Vorselaar vanochtend

Dan toch nieuw veilig­heids­cen­trum tegen 2025: “Voor de veiligheid van onze inwoners moet dat er komen”

Eind vorig jaar besliste het gemeentebestuur van Lille om de plannen voor een gloednieuw veiligheidscentrum on hold te zetten. Het kaderde in de besparingen die gemeente moest doorvoeren. Er is nu een financiële constructie uitgewerkt waardoor de bouw toch van start kan gaan. Tegen 2025 moet het veiligheidscentrum klaar staan. “Het was té belangrijk dat de kazerne er zou komen”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA).