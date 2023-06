WEER. Vanochtend helder weer in Vorselaar

Nog geen renner bekend en viptent na-Tourcrite­ri­um reeds volzet: “Onderne­mers komen samen om te eten, drinken én interessan­te contacten te leggen”

De organisatie van Herentals Fietst & Feest kondigt nu al aan dat de viptent tijdens het na-Tourcriterium op donderdag 27 juli volzet is. Dat is vroeger dan ooit. Hiermee bewijzen de organisatoren dat het wielerfeest naast een sportieve topdag ook één van de populairste Kempense netwerk-evenementen van de zomer te is.