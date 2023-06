WEER. Overwegend bewolkt in Vorselaar vanochtend

Jaarmarkt, kermis en ‘trottinet­ten­koers’ in Vorselaar

Van 17 tot 19 juni is het feest in Vorselaar. Marktkramers nemen het dorp het hele weekend in. Er is een groot aanbod aan verscheidene attracties. Op 17 juni staat de jaarmarkt op het programma met als traditionele opener de Trottinettenkoers.