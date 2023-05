WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Vorselaar vanochtend

MIJN DORP. Ex-Sporza radiostem Jos Willems (75) uit Grob­bendonk: “Een wandeling langs de Kleine Nete en de watermolen geeft me enorm veel rust”

“Pats Boem. Op de deklat!” Iedere sportliefhebber herkent de stem van Jos Willems, voormalig commentator bij Sporza, uit de duizend. Met zijn eigenzinnige, enthousiaste uitspattingen die hij via de radio de huiskamers instuurde, wist hij jarenlang menig luisteraar te beroeren. Hij woont al heel zijn leven in Grobbendonk en is enorm fier op zijn thuisdorp. ‘Hevige Jos’ loodst ons met zijn verhaaltjes door zijn buurt. “Grobbendonk bood me alles waar ik later vruchten van plukte. Denk maar aan het voetbal en Radio Montana waar het allemaal begon...”