WEER. Kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in Vorselaar

Overvallen friturist Wang doet zijn verhaal vanuit ziekenhuis: “Twee kerels met helm namen me vast, bedreigden me met pistolen en schoten in mijn been”

De onfortuinlijke friturist die donderdagavond in Olmen overvallen werd en een schotwonde in het been opliep is zaterdagochtend nog steeds onder de indruk. De schotwonde in het been werd ondertussen geopereerd en in loop van de namiddag mag hij het ziekenhuis verlaten. “Ik kreeg net voor sluitingstijd een telefoontje met de vraag of er nog frietjes besteld konden worden”, klinkt het.