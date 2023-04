WEER. Kans op bewolking in Vorselaar vanochtend

Griffith Foods viert 50ste verjaardag met nieuwe inpaklijn: “Installa­tie maakt het mogelijk meer te verpakken op een kortere tijd”

Griffith Foods, op het Herentalse industriepark aan de E313, kondigt met trots aan dat er een nieuwe investering is gedaan in de productie. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in een gloednieuwe inpaklijn van drie miljoen Dollar in Herentals en viert tegelijkertijd het 50-jarig jubileum van de site. “Manueel werk werd vervangen door automatisatie wat een positieve invloed heeft op het welzijn van de werknemers”, klinkt het.