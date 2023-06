WEER. Helder weer in Vorselaar vanochtend

Kunstenaar Pierre François combineert insecten en Herentalse­na­ren in expo ‘reuzeKlein’: “De werken brengen een vrolijke noot op onze wereld”

Voor het tweede jaar op rij pakt kunstenaar Pierre François uit met een eigen expo in zijn thuisbasis Herentals. Net zoals vorig jaar stelt de kunstenaar zijn werken tentoon in galerij Artpalotos in de Sint-Waldetrudisstraat. Tien eigenhandig gemaakte schilderijen vormen er de komende twee weekenden expo ‘reuzeKlein’.