Vorselaars festival tovert Britse rockgroep 10cc en folkdames van Laïs uit hun Na Fir Bolg-hoed

Laïs is terug. En dat zal het Na Fir Bolg-publiek geweten hebben. “Lais luidt een nieuw hoofdstuk in voor Jorunn en Nathalie,die voortaan als duo verdergaan. Met beide voeten op de grond hebben ze de succesformule van Laïs herontdekt en uitgediept. Zo staan ze niet alleen in de Vlaamse klei, maar ook in de wereld”, klinkt het in Vorselaar. “De twee dames worden voor deze nieuwe plaat bijgestaan door hun beide partners: Bjorn Eriksson en Tomas de Smet. De twee bloedbroeders van het voormalige Zita Swoon stappen zo mee in een wereld vol Vlaamse magie,uitheemse ritmes en orientaalse klanken.”

Het oeuvre van de legendarische Britse rockband 10cc is ronduit indrukwekkend. ‘Dreadlock Holiday’, ‘The Things We Do For Love’, ‘Donna’ en ‘I’m Not in Love’ zijn stuk voor stuk nummers die tot het collectieve geheugen van elke muziekliefhebber behoren. De band, die al sinds de jaren ’70 actief is, verkocht intussen meer dan dertig miljoen platen en is nog altijd straf bezig. “Graham Gouldman staat nog steeds aan het hoofd van de band en is ondertussen opgenomen in de Amerikaanse ‘Songwriters Hall of Fame’. Dat kan ook moeilijk anders, als je weet dat Gouldman verantwoordelijk is voor zowat alle grote classics van de band.” Na Fir Bolg vindt plaats in het weekend van 7, 8 en 9 juli op het festivalterrein aan Sassenhout in Vorselaar. Tickets en meer info over de volledige affiche van het festival zijn beschikbaar op de website van het festival.