Voor het eerst in 15 jaar geen eenzame kerstavond voor Marleen (61): “Zalig, hier ga ik nog dagen van nagenieten”

Herentals Optiek Haerens wordt vanaf januari Optiek De Belser: “Deze zaak was jaren een huis van vertrouwen, en dat moet zo blijven”

22 december Op 5 januari opent Optiek De Belser aan Hofkwartier 11 in Herentals, in het prestigieuze pand waar Optiek Haerens gevestigd was. Jan De Belser heeft 20 jaar ervaring in zijn optiek in Tervuren en is tevreden dat hij nu een tweede vestiging kan openen in zijn thuisstad Herentals. “Ik ben een geboren en getogen Herentalsenaar en blij dat ik kan terugkeren naar mijn roots”, klinkt het.