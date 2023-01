Vive La Fête brengt nachtelijk dansfeest op Na Fir Bolg

Lagerfeld

Precies 25 jaar geleden verscheen Vive la Fête’s debuut-ep Je Ne Veux Pas. Niet alleen de party scene was zeer gecharmeerd, ook in de mode scene viel het duo in goede aarde. Het duurde niet lang of Vive la Fête speelde op uitnodiging van Karl Lagerfeld de sterren van de hemel op zijn modeshows. Met Nuit Blanche (2003) vestigde Vive la Fête zich definitief in de top van het electroclash genre. Dankzij hits als ‘Maquillage’, ‘Touche pas’ en het duister-manische ‘Noir Désir’ speelde de band op alle grote festivals ter wereld. Vanaf 2018 is Vive la Fête volledig independent. De band neemt naast de fysieke album releases ook alle digitale distributie in eigen beheer.