Vijftigtal kinderen verkennen met Bart en Geert Wellens veldrit van Vorselaar: “We hadden er minder verwacht met dit rotslechte weer”

Een vijftigtal kinderen, de ene al wat jonger dan de andere, ploeterden in het kielzog van de gebroeders Wellens een veertigtal minuten over het parcours van Vorselaar woensdagmiddag. “Er waren op voorhand een dikke zestig inschrijvingen voor dit evenement voor de kinderen”, weet organisator Geert Wellens. “Met het, toch wel heel slechte, weer dat we nu hebben zakken niet alle ingeschrevenen af, maar een opkomst van ongeveer vijftig kinderen om in de gietende regen te komen rondcrossen hier stelt ons toch meer dan tevreden. Ik had er minder verwacht toen ik de regen met bakken uit de lucht zag vallen deze middag.”

Ondertussen organiseert Cyclocross Vorselaar vele jaren hun veldritten in het Kasteeldorp en nog nooit kregen ze af te rekenen met slecht weer. “Twaalf jaar al staat Cyclocross Vorselaar in voor de organisatie hier en eigenlijk is het de allereerste keer dat we met slecht weer te maken krijgen. Dan hebben we niet te klagen hé”, weet vader Lucien Wellens. “Ik moet zelfs werk maken van water in de materiaalpost, da’s eigenlijk nog zo goed als nooit nodig geweest in het verleden.”