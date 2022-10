Vernieuwde Marktplein heeft met wapenschild en oude dorpspomp twee extra troeven: “Ondergronds werd een enorme regenwateropvang gecreëerd”

bekervoetbal Antwerpen Lennert Versmissen na de bekerwinst van Dessel: “Deze mentale opsteker hadden we nodig”

Het resterende programma in de vijfde ronde van de Croky Cup, begon vrijdagavond met een verrassing. Dessel, dat de voorbije weken in eerste nationale moeilijk zijn draai vond, zette met Virton een middenmotor uit de Challenger Pro League opzij. Voor de aanvang van het duel was er de vraag of dit bekerduel voor de Kempenaars op geen slecht moment zou komen. Na 120 minuten was het antwoord negatief. Integendeel.

25 september