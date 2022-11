Vergroenende aanpak in Vorselaar genomineerd voor Matexi Award

VorselaarDe vergroening die aan de gang is in het dorpscentrum van Vorselaar blijft niet onopgemerkt. Resultaat daarvan is de nominatie voor de Matexi Award 2022. Het groenere Marktplein is één van de peilers van ‘Vorselaar breekt uit’.