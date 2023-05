Vele Vorselaarse verenigingen werken met voordelenkaart: “Fier te mogen aankondigen dat ook Na Fir Bolg een UiTPAS-activiteit is komende zomer”

Van De Geheime Tuin tot Blooming Tale: bij deze 5 bloemenwin­kels koop jij een mooi boeketje op Moederdag in de Kempen

Zondag vieren we de mama’s weer tijdens Moederdag. Heb jij nog geen cadeau gevonden? Zeg het dan gewoon met bloemen. Een boeketje is een klassieker, maar wel eentje die blijft scoren. Onze redactie selecteerde voor jou vijf bloemenwinkels in de Kempen, waar je terechtkan voor een heerlijke ruiker. Van De Geheime Tuin in Turnhout tot Blooming Tale in Herentals: hier koop jij de mooiste boeketjes om je mama in de bloemetjes te zetten.