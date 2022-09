Veldritkampioenen van de toekomst krijgen woensdag tips van onder meer Bart en Geert Wellens tijdens jeugdinitiatie

Raad en daad

“Hier hebben jongeren een kans om zich een echte veldritkampioen te voelen”, klinkt het. “De jeugdinitiatie gaat door op een deel van het parcours waar enkele dagen later gestreden wordt voor de provinciale titels. Om 14 uur gaan we van start met enkele bekende veldrijders en veldrijdsters als begeleiding om iedereen een handje te helpen en bij te staan met raad en daad.”

Kampioenen van de toekomst

Zin om de toekomstige Bart Wellens, Niels Albert, Sanne Cant of Wout Van Aert aan het werk te zien? Dan moet je als supporter morgen tegen 14 uur aan de Vorselaarse sporthal postvatten. Wil je je kind nog laten deelnemen aan deze unieke initiatie? Dan is inschrijven een must via cyclocrossvorselaar@telenet.be. Iedere deelnemer krijgt op het einde van de initiatie een leuke goodie bag mee naar huis.