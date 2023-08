Vastgoedprijzen Vorselaar met bijna 20 procent gestegen

Dieven gebruiken ladder om in te breken

Aan Hanekam in Grobbendonk werd zondag een inbraak in een woning vastgesteld. De daders plaatsten een ladder tegen de achtergevel van de woning. Ze slaagden er zo in om een raam op de bovenverdieping van het huis open te breken. De dieven doorzochten het huis. De bewoners van het pand zijn momenteel met vakantie, er is daardoor nog geen zicht op de omvang van de buit.