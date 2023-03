Uitbaters De Schranshoeve planten eigen wijngaard aan: “Lokaler dan druiven uit onze eigen tuin voor onze wijnen gaat het niet meer worden”

Achteraan op het domein van De Schranshoeve in Vorselaar werd zaterdagochtend flink gewerkt en gezwoegd tijdens de aanplant van een heuse wijngaard. Op twee percelen achter de brasserie kregen zo’n 200 planten hun eigen plekje in een wijnrank. Uitbaatster en kok bij De Schranshoeve Maxime Van Opstal ging een tijdje geleden in zee met het Limburgse wijndomein Hoenshof voor het maken van een eigen wijn ‘Het Verboden Gras’.

De druiven voor ‘Het Verboden Gras’ werden de voorbije jaren nog in het verre Limburg geoogst. Vanaf dit najaar zal dat dus in haar eigen tuin het geval zijn. Het is Ghislain Houben van wijndomein Hoenshof die alles in goede banen zal leiden in Vorselaar.

Borgloon

“In 2002 ben ik met mijn eigen wijndomein in Borgloon gestart”, klinkt het. “Sinds enkele jaren maakten we bij ons al wijn speciaal voor De Schranshoeve hier in Vorselaar. Met het aanplanten van de wijngaard hier in Vorselaar zelf zetten de eigenaars hun eigenheid die ze opbouwden door met Belgische produkten te werken alleen maar kracht bij.”

Volledig scherm Maxime Van Opstal en Ghislain Houben steken samen de handen uit de mouwen in de nieuwe wijngaard te Vorselaar © Jurgen Geyselings

De Schranshoeve is de enige brasserie in de regio en misschien zelfs de enige in België waar je enkel Belgische wijnen op de kaart vindt. “Lokaal is iets waar we sinds de opening in 2016 enorm op inzetten in onze zaak”, weet Maxim Van Opstal. “Nu we onze eigen wijngaard gaan hebben hier achter de brasserie kunnen de klanten als het ware van op het terras de druiven zien hangen waar ze een tijdje later wijn van zullen drinken. Lokaler gaat het niet meer worden denk ik!”

Volledig scherm Het Verboden Gras is de wijn van De Schranshoeve © Jurgen Geyselings

Nu de planten in de grond staan is het aftellen naar de eerste oogst in het najaar. “Hopelijk kunnen we in 2024 de eerste wijntjes uit onze eigen tuin aanbieden aan de klanten”, gaat het verder. “En we blijven niet bij de pakken zitten. Na de eigen rode, witte en rosé wijn denken we er ook over na om in de toekomst een eigen schuimwijn op de markt te brengen uit onze eigen tuin.”

Volledig scherm Brasserie De Schranshoeve in Vorselaar is gelegen op een unieke locatie © Jurgen Geyselings

