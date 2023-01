Turnleraar (26) die 15-jarig meisje aanrandde in Monfortcollege, nu ook in huidige school op non-actief: “Politie kwam al vragen hoe hij hier functioneerde”



ROTSELAAR/HOLSBEEK/HERSELT/VORSELAARDe leerkracht uit Herselt die veroordeeld werd tot twaalf maanden cel met probatie-uitstel voor het aanranden van een 15-jarige leerlinge in het Montfortcollege in Rotselaar, is op non-actief gezet bij zijn huidige werkgever. Jeffrey P. was tot gisteren nog aan de slag als leerkracht in het Kardinaal Van Roey-Instituut in Vorselaar. “Dinsdag heeft hij ons gemeld dat er een vonnis zit aan te komen. Als we daarvan kennis genomen hebben, zullen we definitief een beslissing nemen”, zegt directrice Birgit Mylle.