Truken Troef lokt skaters van over landsgrenzen naar Vorselaar: “Hier kan zowel een tienjarige als veteraan zijn strafste ‘tricks’ bovenhalen”

Komende zondag staat aan het skatepark van Vorselaar de zevende editie van ‘Truken Troef’ op de agenda. Skaters laten er hun strafste kunstjes zien terwijl er genoten wordt van eten en drinken langs de kant van het park. ‘s Avonds staan in Café Den Tip drie optredens gepland. “Skaten is het hoofddoel, maar Truken Troef is zoveel meer dan dat”, klinkt het bij organisator Koen Van den Broeck.