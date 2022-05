Teller Levensloop staat op meer dan 62.000 euro: “Bijna de helft kwam tot stand via het team van het Kardinaal Van Roey Instituut”

Het voorbije weekend was het een drukte van jewelste aan de sportterreinen van De Dreef in Vorselaar. Gedurende 24 uur werd er door vele deelnemers gewandeld in het kader van Levensloop. “Vorselaar en Grobbendonk sloegen de handen in elkaar om gastgemeente te zijn voor Levensloop Neteland”, weet schepen Kobe Vercauteren. “Het was de eerste editie na de coronaperiode van dit solidariteitsevenement en het was meteen een gigantisch succes.”