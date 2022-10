Tapastocht verwacht zo’n 500 deelnemers volgende week

“Bij de start van de coronacrisis in maart 2020 had de horecasector het bijzonder moeilijk. Elke horecant in Vorselaar herinnert zich nog de beklijvende ongerustheid tijdens een bijeenkomst in het Vorselaarse gemeentehuis”, herrinert Vorselaars schepen Jos Bouly zich. “Toch is precies daar het initiatief genomen om in uiterst moeilijke omstandigheden veerkracht te tonen en een werkgroep horeca op te richten.”