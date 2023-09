Gewapende overval op Wibra in Herentals: “Dader eiste dat de werknemer de kluis zou openen”

Aan Hofkwartier in Herentals is maandagochtend een gewapende overval gepleegd op de Wibra-winkel. De dader is te voet weggevlucht en is, ondanks een zoekactie van de politie, nog spoorloos.