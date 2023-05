Step mee tijdens Vorselaarse ‘Trottinettenkoers' en win eeuwige roem

Jan Bertels (Vooruit) opnieuw kandidaat-burgemees­ter in 2024

Oppositiepartij Vooruit in Herentals is volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Jan Bertels, die eerder al eens burgemeester was in Herentals, zal de lijst trekken en is daarmee kandidaat burgemeester. “Het is tijd om de stilstand in Herentals te doorbreken en ervoor te zorgen dat iedereen in onze stad opnieuw vooruit kan”, zegt Bertels.