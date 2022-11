Sprookjesachtige voorstelling ten voordele van het goede doel

Boom Wandeling door Domein de Schorre in Boom: op zoek naar de zeven trollen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staan er herfstroutes op het programma. Ook al is het wat regenachtig en donker buiten, deze routes behouden hun charme. In provincie Antwerpen ga je in domein De Schorre op zoek naar zeven trollen tijdens een mooie natuurwandeling.

23 november