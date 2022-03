School is Cool krijgt plekje op affiche Na Fir Bolg

Stilstaan onmogelijk

“School is Cool springt live in een knipoog van sfeervolle popsongs naar aanstekelijke elektro en onstuimige rock”, staat te lezen op de Facebookpagina van het Vorselaarse festival. “Wanneer ze daarbij nummers als ‘Warpaint’, ‘New Kids In Town’ en ‘In Want of Something’ uit de kast halen, wordt stilstaan helemaal onmogelijk.” Na de lancering van het laatste album ‘Things That Don’t Go Right’ van School is Cool stopte de wereld plots met draaien. Twee jaar later, staat de band nu ongeduldig te popelen om terug de grote podia in te pakken.