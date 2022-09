Ruzie loopt uit de hand: twintiger schiet met luchtdrukpistool naar eigen moeder: “Ze kon net op tijd schuilen achter een kast, en wist weg te vluchten via schuifraam”

Op 18 maart van dit jaar diende de ex-vriendin van C.G. (25) uit Vorselaar bij de politie Neteland klacht in tegen de man. “Voor opzettelijke brandstichting aan de woning van zijn ex-vriendin in Vorselaar. De band van een tractor werd in brand gestoken”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck. “Hij had er in het verleden al mee gedreigd de woning in brand te steken.“

De beklaagde ontkent dat hij iets met de brandstichting te maken heeft, maar volgens het parket zijn er voldoende bewijzen. Zo werden op de slaapkamer van C.G. aanmaakblokjes aangetroffen die identiek zijn aan degene die werden gebruikt bij de brandstichting. Bovendien rook zijn kledij naar ammoniak.

Kogelinslag

Vier dagen na de brandstichting werd de politie opnieuw geconfronteerd met C.G. Dit keer werd de politie opgetrommeld door zijn moeder en stiefvader. “Zij hadden een discussie gehad met hun (stief)zoon omdat die zich wilde losmaken van zijn voorlopig bewindvoerder. De stoppen van C.G. zijn daarbij op een bepaald moment doorgeslagen. Hij is dingen beginnen kapotslaan, en begon zelfs met een luchtdrukpistool te schieten”, vertelt de advocaat van de (stief)ouders. “Hij schoot ook richting mijn cliënten. Zij konden net op tijd schuilen achter een kast en vluchten via het schuifraam. Ze hebben grote angsten uitgestaan.” In het glas van het schuifraam werd nadien een kogelinslag gevonden.

Vals geld

Beklaagde C.G. stond meteen ook terecht omdat hij bij verschillende handelaars vals geld had uitgegeven, en omdat hij geld had afgehaald met de bankkaart en -code van zijn ex-vriendin. “En hij wordt verdacht van drugshandel. Bij een huiszoeking werd speed aangetroffen, samen met een boekhouding met verschillende namen en bedragen”, besluit aanklager Elke Van Dijck. “C.G. is ondanks zijn jonge leeftijd al drie keer correctioneel veroordeeld. Dit alles getuigt van een verregaande normvervaging in hoofde van de beklaagde.”

Residentiële opname

Het parket vordert een celstraf van 30 maanden en een boete van 1.000 euro. Samen met de eerder opgelopen veroordelingen, zou zijn celstraf dan meer dan 37 maanden bedragen waardoor hij wordt opgevolgd door de strafuitvoeringsrechtbank. “Dit kadert allemaal in zijn drugsgebruik. Hij is bereid zich residentieel te laten opnemen”, zegt advocaat Dirk Vliegen. De (stief)ouders van C.G. lieten aan de rechtbank weten dat hij voorlopig niet welkom is thuis. ‘Maar nadat ik aan mezelf gewerkt heb en ik weer normaal doe, hoop ik terug thuis te kunnen gaan wonen", besloot C.G.

Het vonnis volgt op 20 september.

