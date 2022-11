Qafé Qatar brengt duivelse feestjes naar De Dreef: “Sportclubs zorgen voor sfeer en ambiance tijdens matchen Rode Duivels”

VorselaarQafé Qatar in Vorselaar opent iedere match van de Rode Duivels op het WK de deuren. Woensdag kan er voor de eerste keer gesupporterd worden in de verwarmde tent bij sportcafé De Dreef in Vorselaar. Samen met verschillende sportclubs zet uitbater Steven Segerink het evenement op poten. “De inkom is gratis en we voorzien Rode Duivels gadgets tijdens de eerste match”, klinkt het.

Grootse evenementen in heel het land werden de voorbije dagen hier en daar in ons land afgelast omwille van de geringe belangstelling voor de wedstrijden voor onze Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het houdt de kleinere organisatoren alleszins niet tegen met leuke activiteiten op de proppen te komen in onze regio. Dat vertaalt zich in Vorselaar in Qafé Qatar aan sportcentrum De Dreef.

Volledig scherm De affiche van Qafé Qatar in Vorselaar © rv

Verschillende sportclubs die actief zijn in de Vorselaarse sporthal slaan telkens de handen in elkaar om er tijdens de wedstrijddagen van de Rode Duivels op het WK een spetterend feest van te maken aan Sporthal De Dreef. “We zorgen tijdens Qafé Qatar voor een verwarmde tent aan het terras van de cafetaria, plaatsen drie schermen waar de matchen op te volgen zijn, zorgen voor leuke sfeermuziek voor en na de matchen en verkopen lekkere snacks aan de supporters die hopelijk in grote getalen afzakken”, klinkt het bij Steven Segerink, uitbater van Sportcafé De Dreef.

Geen geheimen

De organisatie van dit ‘duivels feestje’ op een groot tornooi heeft voor de sportclubs geen geheim. Ook tijdens het vorige tornooi, het EK Voetbal dat vorig jaar doorging, sloegen ze de handen in elkaar met de uitbater. De organisatie van het evenement vorig jaar werd één groots feest waarbij het terras van De Dreef volliep met honderden supporters in zwart-geel-rode outfit.

Oostakker

Zin om zelf één van de ‘duivelse feestjes’ in Vorselaar mee te pikken? Dan ontvangen de verschillende sportclubs en Steven Segerink je maar al te graag met open armen aan de sporthal die gelegen is aan Oostakker. “Vorige keer was vooraf inschrijven door corona nog verplicht”, klinkt het verder. “Nu kan je zonder enige moeite bij ons binnenwandelen om te komen supporteren op wedstrijddagen. Gratis zelfs! Zwier je tricolore tenue aan, haal toeters en bellen boven, smeer tijdig je keel en schaar je samen met vele anderen achter onze nationale ploeg bij Qafé Qatar. Go Go Belgium!”

Volledig scherm Gezelligeheid troef vorig jaar tijdens het EK op het terras bij de Dreef in Vorselaar © Jurgen Geyselings

