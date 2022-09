Oxfam Vorselaar verkoopt maaltijdboxen voor Week van de Fair Trade

Grobbendonk Vrouw Bartel Van Riet geeft tapkraan van Den Herberg door aan Reno: “Hier aan de toog zijn véél vriend­schap­pen gesmeed”

Wie aan café Den Herberg in Grobbendonk denkt, komt ongetwijfeld bij tv-figuur Bartel van Riet terecht. Zijn vrouw Dorien Van de Water baat immers sinds de zomer van 2017 het volkscafé in de gebouwen van de Kasteelhoeve uit. Eind deze maand, ongeveer vijf jaar en twee kleine kinderen later, neemt Dorien samen met Bartel afscheid van de pittoreske kroeg. Alhoewel, ‘afscheid nemen’ kunnen we het niet echt noemen...

