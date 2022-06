Organisatie Na Fir Bolg fier dat ticketprijzen behouden bleven: “Hoe we dat doen? Dankzij vele vrijwilligers en de hergebruik van materialen”

Nooit helemaal weggeweest

Zeven-en-twintig, u leest het goed. In muziekmiddens is dat een gevreesd getal. Dan hebben we het over de befaamde ‘Club of 27'. Op deze leeftijd lieten onder meer Kurt Cobain, Jimi Hendrix en Jim Morisson het leven. “Gelukkig zijn wij niet bijgelovig en vooralsnog springlevend”, klinkt het aan Sassenhout in Vorselaar. “De Ronde Mannen vormen het hart, maar de vele vrijwilligers zijn het bloed van Na Fir Bolg. Zonder dit leger onbaatzuchtige handen, geen festival. Zo simpel is het. Daarom dank, aan ieder die vrijwillig haar of zijn steentje bijdraagt. Merci, merci, merci!”