Op zoek naar nieuwe Arnaud De Lie tijdens Herman Vanspringels Diamond: “Ruwe diamantjes worden in deze koers geslepen tot briljante renners”

Een dansvloer vol glas door een stunt van voetballer Patrick Goots. Of een discotheek vol modder na een barst in het zwembad. Het zijn maar twee van de vele anekdotes die naar boven komen naar aanleiding van 35 jaar dancing Cobra. Vijf feestvierders van het eerste uur vertellen waarom de Cobra in Lichtaart (Kasterlee) de grootste ambiancekeet was die ons land ooit gekend heeft. “We zaagden een boom om in het bos en reden ermee naar de Cobra. In ruil voor een bak bier.” En hoe zat dat met die sneeuwman?