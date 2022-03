Op zoek naar een boeiende job? Solliciteer bij bibliotheek Vorselaar

Als bibliotheekbediende bied je bezoekers een kwaliteitsvolle dienstverlening aan. Daarnaast behoren ook administratieve opdrachten tot het takenpakket. Wil jij in deze aangename werkomgeving aan de slag gaan? Solliciteer dan door je CV en motivatiebrief door te mailen naar personeel@vorselaar.be. Meer informatie over de vacature vind je op vorselaar.be of bij An Van de Cruys op het telefoonnummer 014 50 71 11 of via an.vandecruys@vorselaar.be.