Ontleen je gezelschapsspel bij de Spelotheek

Vorselaar Bart Wellens fietst langs pareltjes in zijn geliefkoos­de Vorselaar: “Wij kunnen zeggen dat we een kasteel hebben. En wat voor één!”

Wie in de Kempen rondfietst kan tussen de vele weilanden of op een terrasje zomaar eens een bekende wielerlegende herkennen. De Kempen heeft een grootse traditie wanneer men over ‘de koers’ praat. Wie kent de heren Rik Van Looy, Tom Boonen, wijlen Herman Vanspringel, Wout Van Aert of Bart Wellens nu niet. Met die laatste gingen we op zoek naar zijn favoriete plekjes in en rond Vorselaar. “Restaurant Wingerd, daar schakelden ze - om het in wieltermen te zeggen - de voorbije jaren een tandje bij”, vertelt de levensgenieter.

10 oktober