Ontdek eind deze maand de geschiedenis van Vorselaar tijdens Historische Wandeling: “In 2017 kwamen 2.000 wandelaars opdagen”

Op 30 september wordt er in het kleine Vorselaar teruggereisd in de tijd. De gemeente organiseert er op die dag samen met heel wat verenigingen en vrijwilligers voor de derde keer een Historische Wandeling. Onderweg maak je kennis met figuren uit de geschiedenis van het dorp en ontdek je de mooiste monumenten. Het evenement is gratis te beleven, inschrijven is een must.