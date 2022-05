Ontdek een hele maand het werk van lokale kunstenaars tijdens Toeren om te Loeren

Vorselaar/GrobbendonkDe lokale besturen van Grobbendonk en Vorselaar zetten gedurende gans de maand mei hun kunstenaars in de kijker tijdens Toeren om te Loeren. Dit jaar omvat het event een raamexpo, een atelierroute en een openingsfeest op 6 mei.

In mei zetten Vorselaar en Grobbendonk hun lokale kunstenaars op verschillende manieren in de kijker. Een hele maand kan je genieten van een hoop creatief talent in Vorselaar, Bouwel en Grobbendonk. Je ontdekt tijdens Toeren om te Loeren schilderkunst, beeld­houwen, keramiek, fotografie, grafiek, muziek, dans en nog veel meer.

Dertig locaties

Op meer dan dertig locaties stellen kunstenaars hun werken tentoon achter ramen en etalages of in hun voortuin. Op elke locatie vind je een korte voorstelling van de kunstenaar en zijn/haar werk. Toeren om te Loeren is doorlopend beschikbaar van 1 mei tot 31 mei.

Fietsroute

Op 7 en 8 mei is er een Weekend van de Amateurkunsten. Heel wat kunstenaars stellen hun atelier of huis voor je open. Ook op verschillende publieke locaties zijn er verrassende tentoonstellingen te ontdekken. De fietsroute langsheen de kunstlocaties start in de trouwzaal van het Vorselaarse gemeentehuis.

Openingsfeest

Op 6 mei worden de deelnemende kunstenaars in de bloemetjes gezet tijdens een openingsfeest in EZ De Dreef te Vorselaar vanaf 19.30 uur. Je bewondert er van iedere kunstenaar één werk. De Harmonies van Vorselaar en Grobbendonk en Vorselaarse dansstudio AKademy zorgen voor sfeervolle optredens. I