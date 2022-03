Ontdek de geheimen van het kloosterdomein tijdens de erfgoeddag op 24 april

Tussen 10 uur en 17 uur zwieren de deuren van het kloosterdomein in Vorselaar de deuren open op zondag 24 april. Je kan er genieten van erfgoeddag ‘De Zusters van Vorselaar maken school’. Samen met de Heemkundige Kring, de congregatie, Thomas More leraar Koen Cools en erfgoedcel Kempens Karakter werkte men in Vorselaar een mooi programma uit voor de erfgoeddag.

Op het programma staan een tentoonstelling over de geschiedenis van de congregatie, gegidste en autonome wandelingen en een kleinkunstoptreden in de kloosterkapel. Het volledige event is gratis en iedereen is welkom. Bezoekers kunnen zich aanmelden bij de Globe, de cafetaria van Thomas More. Deze is doorlopend open en op het domein nemen enkele lokale foodtrucks een plekje in.