Natalia sluit Na Fir Bolg 2023 af: “Orkaan van Oevel viert dit jaar haar 20-jarige carrière”

De organisatoren van het Na Fir Bolg Festival in Vorselaar pakken ook deze jaargang uit met een afsluiter van formaat. Niemand minder dan de rasechte, energieke Kempense Natalia zet op zondagavond 9 juli zonder enige twijfel de festivalweide in vuur en vlam. Dat belooft!

En of het een knallend einde van het Na Fir Bolg Festival belooft te worden op zondag 9 juli op het festivalterrein aan Sassenhout. Natalia staat gekend voor haar enthousiasme, haar energie en zette in haar carrière al menig publiek in lichterlaaie met haar hits. “De Orkaan van Oevel viert haar 20-jarige carrière met een gloednieuw album ‘Hallelujah to the Beat’. 2023 wordt hét jaar van Natalia”, klinkt het bij organisator Luc Janssens van Na Fir Bolg. Natialia zal het festivalpodium in Vorselaar die bewuste zondagavond om 22.15 uur opsprinten.

Theatertour

Na een welverdiende pauze, Natalia deed aan gezinsuitbreiding, ligt de focus van de succesvolle zangeres opnieuw weer voor de volle 100 procent op muziek. En daar is alle reden voor zo blijkt. “In 2003, exact 20 jaar geleden verscheen haar platinadebuut ‘This Time’, viert Natalia namelijk een carrière die inmiddels twee decennia beslaat”, gaat het verder. “Dat viert ze in het najaar van 2023 groots met twee jubileumconcerten in de Antwerpse Lotto Arena. Aftrappen doet ze reeds dit voorjaar met een heuse theatertour. Intiem en dicht bij haar fans.”

Nieuw album

Deze tour werd niet voor niets ‘Hallelujah to the Beat’ gedoopt. Het is meteen de titel van haar gloednieuwe album dat in april verschijnt. Onlangs verscheen reeds haar nieuwe single ‘When You Came By’. In de zomer dendert de Natalia-trein langs de mooiste festivals in Vlaanderen voor een energieke zomertoer. Eén van die festivalpodia waar ze zal knallen is dus dat van Na Fir Bolg in Vorselaar.

The Dinky Toys

Eerder maakte het festival ook al de koms van onder meer Vive La Fête, De Ketnetband, The Dinky Toys en Wolf Banes bekend. “En er beloven nog mooie namen te volgen de komende dagen en weken”, klinkt het. Na Fir Bolg gaat door op 7, 8 en 9 juli op het festivalterrein aan Sassenhout in Vorselaar. Tickets zijn te verkrijgen via de website.

