Na Fir Bolg zet naast 10cc, Gipsy Kings en Laïs ook Kempense Natalia op podium: “Al gezien hoeveel pit daarin zit? Da’s de nieuwe Tina Turner!”

Overleden ‘Bossie’ krijgt eigen festival in Vorselaar: “Muziek was zijn leven, daarom herdenken we hem met een feest”

Een aantal kameraden van de in 2021 overleden ‘Bossie’, eren hun vriend met ‘Bossierock’ in Vorselaar. Het ‘samenzijn’ dat vorig jaar ontstond in de tuin van één van de initiatiefnemers groeide de voorbije maanden uit tot een echt festival. “Met de opbrengst steunen we het onderzoek naar de aandoening waaraan Bossie is overleden”, zeggen ze.