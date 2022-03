Na Fir Bolg brengt The Kelly Family naar Vorselaar

vorselaar Na Fir Bolg strikt The Clement Peerens Explositi­on

The Clement Peerens Explosition (CPEX) komt deze zomer naar muziekfestival Na Fir Bolg. Hun concert in Vorselaar is een van de laatste kansen om de rockgroep aan het werk te zien, want CPEX heeft onlangs haar afscheid aangekondigd.

2 maart