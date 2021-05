“Mijn vrienden hadden mijn sleutels afgepakt, maar ik kon ze met een smoes weer bemachtigen”: dronken doodrijder van Ian (16) riskeert 33 maanden cel

Grobbendonk Cafébaas Bartel Van Riet van Den Herberg heropent terras met 100 zitplaat­sen: “Binnenkort hopelijk ook weer samen aan de toog”

7 mei Genieten van de rust, een lekker streekbiertje en een lekker stukje gebakken spek of ‘baksossis’ in een authentiek kader? Dan ben je bij ‘Den Herberg’ in Grobbendonk aan het juiste adres. Televisiepresentator en natuurliefhebber Bartel Van Riet en zijn vrouw Dorien van de Water zijn sinds 2017 fiere uitbaters van het café dat ondergebracht werd in een oude kasteelhoeve. “We hebben geluk met ons ruime terras, we hebben een honderdtal zitplaatsen”, vertelt de cafébaas.