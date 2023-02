Lammetjes knuffelen en schapen drijven: Natuurpunt organiseert opnieuw ‘Lammekesdag’

Voetbal derde nationale B Bart Biemans en Wezel op woensdag tegen hekkenslui­ter Witgoor en zondag tegen leider Houtvenne

In derde nationale B wordt woensdagavond een druk inhaalprogramma afgewerkt. Op uitzondering van ASV Geel komen alle ploegen uit de bovenste regionen in actie. In de Kempen springt om 20 uur het burenduel tussen Wezel en Witgoor in het oog. Heel belangrijk in de strijd voor de titel én het behoud.

7 februari